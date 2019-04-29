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Atatürk'e hakaret eden yazar hakkında suç duyurusu

Atatürk'e hakaret eden yazar hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret eden Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İstanbul Barosu Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Tzortzis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarını kast ederek onlara hakaret ettiği kaydedilen Tzortzis  hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

(DHA)

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