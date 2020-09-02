Atatürk çizimi için üç gece test uçuşu

O heyecanlı kutlamanın hazırlıkları 30 Ağustos’tan 1,5 ay önce başladı. Simülasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karasal ve havasal koordinatları ve GPS frekansları üzerinde çalışıldı. Kusursuz bir gösteri için gerçek zamanlı simülasyon hesaplamaları icra edildi. İçerik doğrultusunda hazırlanan ilk test uçuşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesi protokol avlusunda 3 gece boyunca 27 saatlik test uçuşları yapıldı.