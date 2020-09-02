02 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:- OSMAN NURİ CERİT
Atatürk çizimi için üç gece test uçuşu
İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Zafer Konseri ve 300 insansız hava aracı ile yapılan ışık gösterisi kutlamalara damgasını vurdu.
O heyecanlı kutlamanın hazırlıkları 30 Ağustos’tan 1,5 ay önce başladı. Simülasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karasal ve havasal koordinatları ve GPS frekansları üzerinde çalışıldı. Kusursuz bir gösteri için gerçek zamanlı simülasyon hesaplamaları icra edildi. İçerik doğrultusunda hazırlanan ilk test uçuşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesi protokol avlusunda 3 gece boyunca 27 saatlik test uçuşları yapıldı.