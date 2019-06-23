Ataşehir Avcılar 2019 seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu açılan sandık oranı

Ataşehir Avcılar seçim sonuçları seçimle ilgili aranan konuların başlarında geliyor. da 10 milyon 560 bin 963 seçmen sabah saat 08.00’de oy vermeye başlayacak. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından Ataşehir Avcılar seçim sonuçları da belli olmaya başlayacak. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanıyor. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirleniyor. Bu nedenle her vatandaşın oy kullanması gerekiyor. Peki Ataşehir Avcılar seçim sonuçları açıklandı mı? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu açılan sandık oranı nedir? diye merak ediyorsanız işte yanıtları..

ATAŞEHİR AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Adalar Arnavutköy seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Ataşehir Avcılar 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı henüz belli olmadı. Binali Yıldırım 23 Haziran oy oranı açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ATAŞEHİR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YASAKLARA DİKKAT!

- Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

- Seçmenin oyunu kullanmasına engel olana 4 yıla kadar hapis

- Seçmene herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

- Seçme yeterliliği olmadığı bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler 2-5 yıla kadar hapis cezası

- Başkasının adına oy vermeye teşebbüs edene 3-5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

KİMLER OY KULLANABİLECEK?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye yükseldi.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.