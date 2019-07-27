ATA AÖF sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? ATA AÖF sınav yorumları!

ATA AÖF üç ders sınavı bugün saat 09:30'da başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavlarından sonra ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı bugün tamamlandı. Mezun durumuna gelmek isteyen öğrenciler tarafından önemli olan ATA AÖF sınavı hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. ATA AÖF sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? merak ediliyor. ATA AÖF sınav yorumlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

ATA AÖF sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı haberimizin içerisine öğrenci yorumları geldiğinde eklenecektir.

MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI UYGULAMA USUL VE ESASLARI NELER?

Mezuniyet Üç Ders Sınavı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte Kurulunun belirlemiş olduğu aşağıda verilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi/ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir (final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları çerçevesinde, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.

Halen cezaevinde olup Mezuniyet Üç Ders Sınavına girme hakkı olan öğrencilerin sınavı, bu sınavın yapılacağı 15 sınav merkezindeki kapalı cezaevlerinden birinde yapılır.

Sınav merkezi tercih sayfası sadece Mezuniyet Üç Ders Sınavına giriş hakkı olan öğrenciler için aktif olacaktır.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınabilecektir.

ÜÇ DERS SINAVININ SINAV MERKEZLERİ LİSTESİ;

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Kocaeli

Gaziantep

İstanbul Anadolu

İstanbul Avrupa

İzmir

Konya

Samsun

Trabzon

Van