Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? E-devlet MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı haberimizde…

Askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm asker adayları tarafından merak ediliyor. Coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen celp, terhis ve sevk işlemleri Haziran ayı itibariyle yeniden işleme koyulmaya başlayacak. Mayıs celbi için bekleyenler nihayet yerlerini öğrenebilecek. E-devlet MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı haberimizde…

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ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri bugün açıklanıyor! MSB'den yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet sistemi üzerinden açıklanacak.

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

HULUSİ AKAR AÇIKLAMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker Alma Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.