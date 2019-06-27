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  3. Askerliğin 6 aya indirilmesinin ardından Denizli'de erken terhis sevinci yaşandı

Askerliğin 6 aya indirilmesinin ardından Denizli'de erken terhis sevinci yaşandı

Askerliğin 6 aya indirilmesinin ardından Denizli'de erken terhis sevinci yaşandı

Askerlik süresinin 6 aya inmesinin ardından terhis olan askerler, komutanları ve silah arkadaşları ile vedalaşarak memleketlerine döndü. Terhis olan askerlerden Acar "Çağrıldığı zaman vatan, millet aşkına yine silah altında görev yapmaya her zaman hazırız" dedi.

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Denizli'deki 11. Komando Tugay Komutanlığında 6 aylık vatan görevini tamamlayanlar tezkerelerini alarak terhis olmaya başladı.

11. Komando Tugay Komutanlığı Tuğgeneral İlhan Özcan Kışlası nizamiyesine valizleriyle gelen askerler, komutanları ve silah arkadaşları ile vedalaştı. Askerler, arkadaşları ile yaşadıkları anları son kez video ve fotoğrafla kaydedip ölümsüzleştirdi, birlikte vatani görevini  yapmanın mutluluğuyla kucaklaşarak birliklerinden ayrıldı.

Terhis olan askerlerden Ahmet Yılmaz, kanunda emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür ederek,  "Cumhurbaşkanımızdan, Genelkurmay Başkanımızdan, herkesten Allah razı olsun. Geride kalan arkadaşlarımız da inşallah bitirerek ailelerine kavuşur. Üç ayım vardı, bayramdan önce olsaydı daha iyi olacaktı ama şimdi yine sevinçliyiz. Sonuçta 90 gün önceden terhis oluyoruz. Zor şartlarda vatani görevimizi yaptık. Bölgeye gittim, Suriye'de görev yaptım. Sonra geldim, burada görevime devam ettim. Çok güzel bir şekilde vatani görevimizi tamamladık." diye konuştu.

Muhammet Ali Acar da "Askerliğin 6 aya düşmesi sebebiyle görevimiz bitti. Çağrıldığı zaman vatan, millet aşkına yine silah altında görev yapmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı. Kışladan çıkacak oğlunu bekleyen Ünal Fidan, Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Oğlumuz teskere alacak. Mutluyuz. Beklenti oluşmuştu, bayramdan önce olsa daha da güzel olacaktı ama vatani görevini herkes yapacak, layıkıyla yaptı. Biz de oğlumuzu almak için bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu. Reyhan Fidan da "Çok sevinçliyim tek kelimeyle. Bir an önce sarılayım, öpeyim, koklayayım. Anlatılır bir şey değil, anne olmak lazım." diyerek duygularını paylaştı.

(AA)

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