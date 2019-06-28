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  3. Askerlerimiz Hakurk'ta teröristlere bu bildiriyi attı

Askerlerimiz Hakurk'ta teröristlere bu bildiriyi attı

Askerlerimiz Hakurk'ta teröristlere bu bildiriyi attı

Mehmetçiğimizden terör örgütü PKK'ya 'teslim ol' çağrısı yapıldı. TSK, Pençe Harekatı kapsamında Hakurk semalarından bildiri attı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri başarıyla süren Pençe Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece Pençe Harekatı ile bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu.

Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

TERÖRİSTLERE "TESLİM OL" ÇAĞRISI

TSK, Pençe Harekatı kapsamında Hakurk semalarından teröristlere "teslim ol" çağrısının yapıldığı bildiri attı.

Konuyla ilgili bilgi veren 24 Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Çakan, "Bu bildiriler Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlandı ve Pençe Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta PKK'nın bulunduğu alanlara Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap ve Metina bölgelerindeki bir çok noktaya atıldı. Özellikle kırsal alanlara yakın olan yerlere atıldı." açıklamasında bulundu.

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