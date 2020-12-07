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  • Askeri tesisi izinsiz görüntülemek isterken gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı
07 Aralık 2020 Pazartesi 19:49 | Son Güncelleme:

Askeri tesisi izinsiz görüntülemek isterken gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

Askeri tesisi izinsiz görüntülemek isterken gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus gazetecinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınana iki Rus vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlara uymalarının önemi hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere, İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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