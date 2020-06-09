Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Asker uğurlamasında maganda terörü... Dehşete düşüren anlar görüntülendi!
09 Haziran 2020 Salı 15:14 | Son Güncelleme:

Asker uğurlamasında maganda terörü... Dehşete düşüren anlar görüntülendi!

Asker uğurlamasında maganda terörü... Dehşete düşüren anlar görüntülendi!

Ankara'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda kimliği belirsiz 4 kişi, pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş açtı. Paniğe neden olan o anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam Çankaya Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, askere giden bir genç için eğlence düzenlendi. Daha sonra da konvoy oluşturuldu. Ancak konvoy yola çıktığı anda, bir kişi pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü. Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahlar, mahalleli de paniğe neden oldu.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, büyük tepki topladı.

DHA

İsrail basınından dünyaya mesaj: Çok geç olmadan Netanyahu durdurulmalıdır!
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
Milyonları ilgilendiriyor... O süre 3 ay uzatıldı!
Dipsiz Göl'den haber var! İşte son durumu
Asker konvoyunda silahlı maganda terörü... Kutlamanız batsın!
Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu yol çöktü!

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu yol çöktü!

Güneşte 10 dakika kaldıktan sonra kızarıyorsanız...

Güneşte 10 dakika kaldıktan sonra kızarıyorsanız...

Mikro heykeltıraştan mercimek büyüklüğünde satran&#

Mikro heykeltıraştan mercimek büyüklüğünde satranç takımı

ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK aktüel ürünleri neler?