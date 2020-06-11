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  3. Asker uğurlaması törenlerine yasak
11 Haziran 2020 Perşembe 01:16 | Son Güncelleme:

Asker uğurlaması törenlerine yasak

Asker uğurlaması törenlerine yasak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle asker uğurlaması törenlerinin yasaklandığını, kurallara uymayanlara idari ve adli işlem yapılacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, hafta boyunca dehşete düşüren asker uğurlaması törenleri için tedbir aldı. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle tedbirler alınmasını, kurallara uymayanlara idari ve adli işlem yapılması istendi. 21 Mart’ta valiliklere gönderilen asker uğurlamasıyla ilgili genelgenin hala yürürlükte olduğu ve salgın tehdidinin devam ettiği hatırlatıldı. Genelgeyle askere gidecek vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine kısıtlandığı/yasaklandığı anımsatıldı.

CADDEYİ KAPATIP DEHŞET SAÇTILAR

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndaki asker konvoyu trafiği tehlikeye attı. Araçlarda küçük yaştaki çocukların da olduğu ve cam kenarlarına oturarak dışarı salındıkları görüldü. 4 kişilik otomobillere 9-10 kişilik gruplar halinde binenler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

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