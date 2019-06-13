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13 Haziran 2019 Perşembe 17:48 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:56

Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler, teklifin "amaç" "kapsam" başlıklarını taşıyor.

Teklifin "amaç" başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." ifadelerini içeriyor.

Teklifin "kapsam" başlıklı ikinci maddesinde "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır." ifadesi yer alıyor.

İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(AA)

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