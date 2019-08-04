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  3. Aşırı hız yapan sürücüden ilginç savunma

Aşırı hız yapan sürücüden ilginç savunma

Aşırı hız yapan sürücüden ilginç savunma

Düzce'de 50 kilometre azami hız öngörülen yolda 135 kilometre hız yapan şahıs, bir de “Bu arabaya niye hız 250 kilometre yaptılar o zaman. Sokmayın ülkeye” diye dert yandı.

Düzce'de trafik kazaların önüne geçebilmek için D-100 ve D-655 karayolu üzerinde 3 noktada aynı anda radar denetimi yapıldı. Hız sınırına uymayan sürücülere ise trafik ekiplerince 235 ila bin 240 bin lira arasında cezai işlem uyguladı. Lüks bir otomobille 50 ile gidilmesi gereken yolda 120 kilometre hız ile radara giren bir sürücü de ceza yedi. Şahsın savunması ise pes dedirtti. Sürücü, “Bu arabaya niye 250 kilometre yapmışlar. Sokmayın o zaman ülkeye” diyerek kendini savundu.

İHA

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