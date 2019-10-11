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Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Barış Pınarı Harekatı’nın hedefindeki Resulayn’da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı. Bölgeye Türk bayrağı da asıldı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn İlçesi’ne bağlı Ummul Hayr Köyü’nde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK’lı teröristlere karşı koydu. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye’den destek de istedi. Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, “Türkiye’nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden destekliyoruz” dedi. Geçen yıl Suriyeli aşiretler ve kabileler, Azez’de bir araya gelerek tek çatı altında birleşerek  YPG/PKK’ya karşı birlik mesajları vermişti. Kongreye, Suriyeli 150 aşiretten yaklaşık bin kişi katılmıştı.

 

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