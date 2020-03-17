Koronavirüs üzerinden ülkeyi kaos ortamına çekmek isteyenlere operasyon başlatıldı

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından özellikle WhatsApp, Facebook ve Twitter üzerinden yapılan sahte paylaşımlar vatandaşları korku ve paniğe itiyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sosyal medyada korona virüs hakkındaki bilgi kirliliği, "gerçek virüs"ten daha hızlı yayılıyor.

Daha önce Ankara Şehir Hastanesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ameliyatların iptal edildiği iddia edilmiş ve hastane bunun doğru olmadığını bildirmişti. Yine Sakarya’da negatif basınçlı sedye ile evinden hastaneye kaldırılan hastanın görüntüleri yayınlanmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o vakanın virüs olmadığını açıklamıştı. Yedikule Hastanesi’nden koronavirüs çıktığına dair raporlar da yine Bakan Koca tarafından yalanlanmıştı.

VATANDAŞLAR BAKANLIĞI ARADI

En son sosyal medyada koronavirüs tedbirleri kapsamında “tüm iş yerlerinin kapatılacağı” gibi ifadelerin yer aldığı “gizli” ibareli sahte “Sağlık Bakanlığı genelgesi” yayımlandı.

Bakan Fahrettin Koca adına, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut imzası bulunduğu ileri sürülen belgede şu ifadeler yer aldı:

“20.03.2020 tarihi itibarıyla eczaneler ve hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu bir araya geleceği spor salonları yüzme havuzları, galeriler, ibadethaneler, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri üç kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması, bunlardan sadece restoren ve kafe gibi işletmelerin yalnızca evlere servis hizmeti yapmaları şartıyla açık kalmalarına müsaade edilmesi, 23.03.2020 tarihi itibarıyla süpermarketlerin pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada üç gün 08.00-16.00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım tedbirler alınacaktır.”

Belgeyi sosyal medyada gören çok sayıda vatandaşın bakanlığa bağlı birimleri arayarak doğru olup olmadığını teyit etmeye çalıştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Koca ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belgenin gerçek dışı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Sosyal medya ve WhatsApp’tan yayılan ‘gizli’ belge gerçek dışıdır. Paniğe sebep olacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetimizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı. Belirlenen 93 şüpheliden 19’u gözaltına alındı.

Ekmeğe Korona Önlemi!