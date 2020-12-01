ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılış için hazır

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri (AKSS) Fabrikası'nın açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Aralık'ta yapılacağını belirterek, "Gerek tasarlanışı gerekse de yapımı ile bir model yatırım olan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, ASELSAN'ın teknik ve operasyonel tecrübesi ve kabiliyetiyle inanıyorum ki kısa zamanda savunma sanayimizin yeni nesil üretiminde göz dolduracak." dedi.

AKSS Fabrikası'nı ziyaret eden Altunyaldız'a, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Konya Savunma Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu eşlik etti.

AKSS Fabrikası Genel Müdürü Bülent Işık, heyete fabrikada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Fabrikadaki son çalışmaları değerlendiren Altunyaldız, salgın döneminin zorluklarına rağmen fabrikanın açılışa hazır olduğunu belirtti.

EN STRATEJİK YATIRIMLARINDAN BİRİ

Altunyaldız, AKSS Fabrikası'nın, ülkenin nitelikli ve katma değerli üretiminin en önemli merkezlerinden birisi konumuna erişecek olan ve 1,5 milyon metrekarelik alana kurulu Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin en stratejik yatırımlarından birisi olduğunu vurguladı.

500 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI

Katma değerli üretim ekosistemi tesis edilecek ve toplam 500 milyon liralık yatırımın ürünü olan AKSS Fabrikası'nın, ortaya çıkaracağı nitelikli üretim ekosistemiyle ülkenin yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol oynayacağını ifade eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Açılışı yaklaşırken fabrikadaki son dokunuşları yerinde görme imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla daha önce de belirlendiği gibi 17 Aralık'ta şehrimiz ve ülkemiz çok stratejik bir yatırıma 'merhaba' diyecek. Gerek tasarlanışı gerekse de yapımı ile bir model yatırım olan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, ASELSAN'ın teknik ve operasyonel tecrübesi ve kabiliyetiyle inanıyorum ki kısa zamanda savunma sanayimizin yeni nesil üretiminde göz dolduracak."

1220 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Altunyaldız, toplam 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip fabrikanın, mühendislik ve tasarım alanında görev yapan 820 personel ve 400 teknisyenle 1220 kişiye istihdam sağlayacağını aktardı.

ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında yürüttüğü projelerde tecrübe kazanan personelin aynı zamanda nitelikli Ar-Ge projelerinde görev yaptığını vurgulayan Altunyaldız, fabrikanın ileriki zamanında güvenli bilişim teknolojileri (IT) yapılarına da uyumlu şekilde tasarlandığına dikkati çekti.

Ziya Altunyaldız, savunma sanayisinin her türlü ihtiyacına yeni nesil teknolojilerle cevap verme potansiyeline sahip fabrikanın, aynı zamanda kaynak israfını önleyecek ve sürdürülebilir enerji yönetimini tesis edecek şekilde planlandığını dile getirdi.

Altunyaldız, "Ülkemize ve şehrimize yeni bir atılım sağlayacak bu önemli yatırım Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Savunma Sanayii Başkanlığımızın, bakanlıklarımızın, ASELSAN'ın, Büyükşehir Belediyemizin ve odalarımızın, bir takım gibi çalışmasının ürünüdür. Ülkemizi, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve küresel pazarlara ihraç eden bir üs konumuna getirmek için çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.