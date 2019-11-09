Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…
A: Kuzeyinde
B: Güneyinde
C: Doğusunda
D: Batısında
Doğru cevap: C Doğusunda