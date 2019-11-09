Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya'nın neresindedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…

A: Kuzeyinde

B: Güneyinde

C: Doğusunda

D: Batısında

Doğru cevap: C Doğusunda