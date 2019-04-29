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  3. Artvin'de 620 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Artvin'de 620 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Artvin'de 620 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Artvin'de gümrük kaçağı 620 bin 750 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye Sarp Sınır Kapısı üzerinden 54 ABH 603 tırla beyan dışı eşya getirileceği istihbaratı üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

H.A. idaresindeki tır, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı andan itibaren fiziki takibe alındı.

Sürücünün tescil işleminde yükünü cam eşya olarak beyan etmesi üzerine tır, X-ray tarama cihazına yönlendirildi.

Detaylı arama sonrası araçta yapılan kontrolde 620 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 

Sürücü H.A. gözaltına alındı.

(AA)

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