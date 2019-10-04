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Artık dayanamıyoruz eve dönün!

Artık dayanamıyoruz eve dönün!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 31. günde de devam etti.

Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla Diyarbakır’a gelen anne Süheyla Demir de evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Anne Demir, yaptığı açıklamada, kızı Hayal’in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi. Demir, “Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Bir daha da aramadı. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, artık dayanamıyoruz” dedi.  

RAPORTÖRLERDEN ZİYARET

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel, aileleri ziyaret etti. Aileler, raportörlere, çocuklarının nasıl kaçırıldığını ve neler yaşadıklarını anlattı. Wienen, “Hem Diyarbakır Valisi ile hem de görevden alınan belediye başkanıyla görüşmemiz oldu. Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Rapor hazırlayacağız” dedi.

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