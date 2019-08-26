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  3. Arnavutköy'de iki kişiyi kurtarmak için denize giren Libyalı hayatını kaybetti

Arnavutköy'de iki kişiyi kurtarmak için denize giren Libyalı hayatını kaybetti

Arnavutköy'de iki kişiyi kurtarmak için denize giren Libyalı hayatını kaybetti

Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi kurtarmak girdiği denizden bilinci kapalı olarak çıkarılan Libyalı Abdül Adem Melat Nasr, hastanede yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi kurtarmak için denize giren Libyalı Abdül Adem Melat Nasr, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Yeniköy Mahallesi Plajı'nda denize giren Ramazan Kutlu ve Musa Maden boğulma tehlikesi yaşadı.

Bu sırada ailesiyle piknik yapan Abdül Adem Melat Nasr ise Kutlu ve Maden'e yardım etmek için denize girdi. Üç kişinin de denizden çıkamaması üzerine haber verilen cankurtaranlar olaya müdahale etti.

Dalgalarla boğuşan üç kişi cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılırken, bu sırada Abdül Adem Melat Nasr'ın bilincinin kapalı olduğu tespit edildi.

Libya vatandaşı ve diğer iki kişi, ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devler Hastanesine kaldırıldı.

Nasr, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Kutlu ve Maden'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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