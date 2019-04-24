Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8728
  • 6,5772
  • 240.623
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü sırasında 3 işçi molozların altında kaldı

Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü sırasında 3 işçi molozların altında kaldı

Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü sırasında 3 işçi molozların altında kaldı

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kent Sokak'ta öğle saatlerinde 4 katlı inşaatın en üst katına beton atıldığı sırada çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve diğer inşaat işçileri tarafından çıkarıldı.

x

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anında çevrede bulunanlardan biri, "Şiddetli bir gürültü ile inşaatın tavanı çöktü. Biz önce uçak mı düştü? Dedik. Şiddetli bir gürültü vardı çünkü. Olay yerine koşup baktığımızda 3 işçinin beton ve demir yığınları arasında kaldığını gördük. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle de çıkarabildik yaralıları" dedi. Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki başka bir inşaatta çalışan Bülent Şahin, "Muhtemelen beton dökülmeden önce bağlanan kalıplar zayıf kaldı ve ağırlığı taşıyamadı" dedi. Yaralanan işçilerden Selahattin Ayaz ve Sebahattin Ayaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüseyin Ermuşat'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, ´Türkiye´nin Niagara´sı Kapuzbaşı Şel

Yarışmacının bilemediği soru Kayseri için avantaja dönüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

insanların başına gelen en talihsiz olaylar

S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak