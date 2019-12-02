Arkasından ağladığı oğlu katletti

SONER KAN

İLAÇTAN ZEHİRLENDİ, ANNESİ KURTARDI

Adana Yüreğir’de 30 Kasım’da Erol G. (34), annesi Durdu G.’den (54) uyuşturucu parası istedi, alamayınca camları kırdı. Bunu duyan büyük oğlu, kadını kendi evine götürdü. Durdu G., bir gün sonra geri döndü. Anne-oğul arasında yine tartışma çıkıntı, bu kez komşular araya girdi. Dişi ağrıyan Erol G. rahatsızlanınca annesi ambulans çağrdı. Çok fazla ağrı kesici içtiği belirlenen adam hastaneye kaldırıldı. Oğlu için endişelenen Durdu G. ise gözyaşlarına hakim olamadı.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Taburcu olan Erol G., gece eve gedi. Sert bir cisimle annesinin başına peş peşe vuran cani, hiçbir şey olmamış gibi ablasına giderek para istedi. Şüphelenen abla, diğer kardeşini arayıp, evi kontrol etmesini istedi. Eve giden kardeş, annesini kanlar içinde buldu. Kadının öldüğü belirlendi. Ablası tarafından polise teslim edilen katil zanlısının ifadesinde uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesini sopayla darp ettiğini söylediği öğrenildi.