Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,751
  • 6,3388
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Arkasından ağladığı oğlu katletti

Arkasından ağladığı oğlu katletti

Arkasından ağladığı oğlu katletti

Cani evlat, uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü. Kadının saatler önce ilaç yüzünden zehirlenen ve hastanelik olan oğlu için gözyaşı döktüğü öğrenildi.

SONER KAN

İLAÇTAN ZEHİRLENDİ, ANNESİ KURTARDI

Adana Yüreğir’de 30 Kasım’da Erol G. (34), annesi Durdu G.’den (54) uyuşturucu parası istedi, alamayınca camları kırdı. Bunu duyan büyük oğlu, kadını kendi evine götürdü. Durdu G., bir gün sonra geri döndü. Anne-oğul arasında yine tartışma çıkıntı, bu kez komşular araya girdi. Dişi ağrıyan Erol G. rahatsızlanınca annesi ambulans çağrdı. Çok fazla ağrı kesici içtiği belirlenen adam hastaneye kaldırıldı. Oğlu için endişelenen Durdu G. ise gözyaşlarına hakim olamadı.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Taburcu olan Erol G., gece eve gedi. Sert bir cisimle annesinin başına peş peşe vuran cani, hiçbir şey olmamış gibi ablasına giderek para istedi. Şüphelenen abla, diğer kardeşini arayıp, evi kontrol etmesini istedi. Eve giden kardeş, annesini kanlar içinde buldu. Kadının öldüğü belirlendi. Ablası tarafından polise teslim edilen katil zanlısının ifadesinde uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesini sopayla darp ettiğini söylediği öğrenildi.


Merve Özbey'in mutlu günü
Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
<p><strong>-TESLA CYBERTRUCK TRAFİĞE ÇIKTI</strong></p> <p>Tesla´nın geçen günlerde duyurusunu ya

Tesla Cybertruck Trafiğe Çıktı #AkşamStory

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı