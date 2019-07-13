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Çay bahçesinde arkadaşını öldürdü

Çay bahçesinde arkadaşını öldürdü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde F.A.(77), çay bahçesinde oturan, 15 gün önce kavga ettiği arkadaşı Ahmet Er'i (65) tabanca vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezindeki Çarşı Camii'nin yanındaki çay bahçesinde meydana geldi. Ahmet Er arkadaşlarıyla çay içerken, bir başka arkadaşı F.A. geldi. F.A. tabancasını çıkarıp, Ahmet Er'e ateş etti. Ahmet Er ensesi ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ahmet Er, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Er, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

15 GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Arkadaş olan F.A. ile Ahmet Er'in, olayın gerçekleştiği çay bahçesinde her zaman birlikte oturdukları, yaklaşık 15 gün önce de bilinmeyen nedenle kavga ettikleri belirtildi. 

Bu arada, Ahmet Er'in çay içtiği bardağın masanın üstünde kaldığı görüldü.

(DHA)

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