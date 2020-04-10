Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı? İşte 10 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı…

Arka Sokaklar yeni bölüm dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başladı. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her Cuma saat 20.00’de yayınlanıyor. Bu akşam Arka Sokaklar var mı? sorusu ise gündemde yerini aldı. Dizide; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimler yer alıyor. 10 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı haberimizde…

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI?

Arka Sokaklar 549. yeni bölüm ile bu akşam (10 Nisan 2020) saat 20.15’te Kanal D ekranlarında izleyici karşısında olacak.

Arka Sokaklar yeni bölümde ekibimiz, Kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemektedir. Aslı’dan ayrı kalan İlyas, Erkan'ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas'a yardım etme karşılığı Nedim'i öldürmesini ister. İlyas mecburen kabul eder. Nedim'in hayatı ise büyük tehlikededir.

Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre'nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri'ne giderler. Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum'u suçlamaktadır. Ekip Mazlum'u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünüyorlardır.

Diğer yandan Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal'i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal ise artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir.

10 NİSAN CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.00 Beyaz Show (TKR)

02.30 Gelinim Mutfakta (TKR)