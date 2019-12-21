Arka kapıdan dağa hizmete devam!

HDP’liler giriş çıkışları buradan sağlarken, 110 gündür evlat nöbeti tutan aileler duruma tepki gösterdi. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, “Yeni bir kapı açmışlar, kim bilir burada kaç çocuğun kanına girmişler” diyerek şunları söyledi: “Gördüğünüz gibi burada yeni bir kapı açmışlar. Utanmadan sıkılmadan çocukları, asker ve polisleri kaçırıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bir de kapının üzerindeki tabelaya Hakların Demokrasi Partisi yazmışlar. Ne halkların demokratiği, burada demokrasi yok, burada alçaklık var, şerefsizlik var. Başka bir şey de yok. Bu kapıyı buradan açtılar, maksat çocukları kaçırmak.”

(İHA)