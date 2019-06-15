Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Arızalanan British Airways uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

Arızalanan British Airways uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

Arızalanan British Airways uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) Chennai-Londra seferini yapan tarifeli uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden 211 yolcusuyla hareket eden "Boeing 787" tipi tarifeli uçağın motorunda sefer sırasında arıza meydana geldi.

Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek, İstanbul'a zorunlu iniş için izin istedi. Kuleden izinlerin alınmasının ardından uçak, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Terminale alınan yolcular arasında bulunan Hintli Karthik Veluchamy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın teknik problemlerden dolayı gecikmeli havalandığını, kalktıktan yaklaşık 3 saat sonra da sağ motorda yağ arızası meydana geldiğinin söylendiğini belirtti.

Veluchamy, uçağın sağ motorunda yağ sızıntısı nedeniyle İstanbul'a indiklerini ifade ederek, "Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Buraya güvenli şekilde iniş yaptık. İstanbul'a bizi almak için yeni bir uçak gönderecekler. Fakat uçağın durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik." diye konuştu.

Apronda park edilen uçakta yapılan kontrollerde sağ motorunun yağ ikazı verdiğinin tespit edildiği, yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan, oğlunu denizle böyle tanıştırdı
Hülya Avşar 6 milyonluk anlaşma sonrası tatile çıktı
Ünlü rapçi Ceza'dan babasına duygusal paylaşım...
Müge Boz'un mutlu günü...
İrem Derici'den Murat Boz'a gönderme
<p>Fırında Wrap Tarifi:</p> <p>6 dilim Jambon<br /> 6 dilim chedar peyniri<br /> 3 dal yeşil so

Fırında Wrap Tarifi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz

Denize batırılan yolcu uçağına ilk dalış