Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı 'Hayvanların Tarihi' adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir? İşte cevabı!
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı 'Hayvanların Tarihi' adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…
A: Ahtapot
B: Karga
C: Sümüklü böcek
D: Kaplumbağa
Doğru cevap: A şıkkı Ahtapot