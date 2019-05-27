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  3. Arife gününde yarım gün yıllık izin kullanılır mı?

Arife gününde yarım gün yıllık izin kullanılır mı?

Arife gününde yarım gün yıllık izin kullanılır mı"

Milyonlarca çalışanın beklediği Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Merak edilen soru ise Arife gününde yarım gün yıllık izin kullanılır mı?

Milyonlarca çalışanın hevesle beklediği Ramazan Bayramı'na bir hafta kaldı. Çalışanların merak ettiği soru Arife gününde çalışılması gereken yarım güne karşılık yıllık izin kullanılır mı? Uzmanlar bu soruya şöyle yanıt verdi:

İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. Fakat mevzuat yarım günlük yıllık ücretli izin kullanılabileceğine dair bir hüküm içermiyor. 

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