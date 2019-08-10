Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi okunuşu nasıldır?

Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Ağustos Kurban Bayramı arefe gününün gelmesi ile beraber 1000 İhlas okumanın fazileti araştırılmaya başladı. Hadislerde arefe günü ihlas süresini okuyana çok büyük mükafatlar olduğu hadislerde bildirilmiştir. Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, okunuşu nasıldır? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde...

AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

1. Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4.Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.