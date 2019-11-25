Ardan Zentürk yazdı: Memleket gerçeğini bize Aleyna Tilki gösterdi

İşte Zentürk'ün o yazısı:

Hayır, oturup da, Rahmi abinin asparagasa düşmüş köşe yazısı ve CHP hakkında kalem oynatacak değilim, vakit kaybıdır. Zaten bu konuda söylenmesi gerekeni zamanında söylemişiz (Gazi kalkıp gelse, seni asardı Kemal! STAR, 31.Mayıs.2018) (1) merak eden açar okur.

CHP içi FETÖ tarz kumpaslar, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce konularından daha mühim bir isme yönelmek istiyorum: ALEYNA TİLKİ…

Aleyna Tilki, kendisi için sıradan bir iş yaptı ve @aleynatilki tvitır hesabından 364 bin izleyicisinin ilgisini canlı tutmak amacıyla şöyle bir mesaj yayınladı:

“Bugün Cumartesi, yarın Pazar sonra pazartesi olacak.” (Yazıldığı gibi iktibas ediyorum. A.Z.)

Bu mesaj, yazıyı yazdığım Pazar günü 11.30 cıvarında 34 bin beğeni, 2.2 bin RT ve 7.4 bin cevap/yorum almıştı!..

Bu, aslında, iki parçalı olarak yazdığım “medya gerillası” yazılarımda sözünü ettiğim “yeni insan türüdür…”

Eline akıllı telefon tutuşturulmuş, sosyal medya üzerinden beyni esir alınmış, “amaçsız” insan türü.

Emperyalizmin geniş kitleleri hedef alan “aptallaştırma” stratejisinden söz etmeyeceğim, çünkü, “aptallaştı” dediğimiz insanlar aslında zeki ve teknolojideki her yeni gelişmeye derhal uyum sağlama yeteneğine sahipler.