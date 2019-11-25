Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7385
  • 6,3294
  • 269.731
  • 106755
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ardan Zentürk yazdı: Memleket gerçeğini bize Aleyna Tilki gösterdi

Ardan Zentürk yazdı: Memleket gerçeğini bize Aleyna Tilki gösterdi

Ardan Zentürk yazdı: Memleket gerçeğini bize Aleyna Tilki gösterdi

Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk, bugünkü köşesinde 'Memleket gerçeğini bize Aleyna Tilki gösterdi' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Zentürk'ün o yazısı:

Hayır, oturup da, Rahmi abinin asparagasa düşmüş köşe yazısı ve CHP hakkında kalem oynatacak değilim, vakit kaybıdır. Zaten bu konuda söylenmesi gerekeni zamanında söylemişiz (Gazi kalkıp gelse, seni asardı Kemal! STAR, 31.Mayıs.2018) (1) merak eden açar okur. 

CHP içi FETÖ tarz kumpaslar, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce konularından daha mühim bir isme yönelmek istiyorum: ALEYNA TİLKİ…

Aleyna Tilki, kendisi için sıradan bir iş yaptı ve @aleynatilki tvitır hesabından 364 bin izleyicisinin ilgisini canlı tutmak amacıyla şöyle bir mesaj yayınladı: 

“Bugün Cumartesi, yarın Pazar sonra pazartesi olacak.” (Yazıldığı gibi iktibas ediyorum. A.Z.)

Bu mesaj, yazıyı yazdığım Pazar günü 11.30 cıvarında 34 bin beğeni, 2.2 bin RT ve 7.4 bin cevap/yorum almıştı!.. 

Bu, aslında, iki parçalı olarak yazdığım “medya gerillası” yazılarımda sözünü ettiğim “yeni insan türüdür…”

Eline akıllı telefon tutuşturulmuş, sosyal medya üzerinden beyni esir alınmış, “amaçsız” insan türü. 

Emperyalizmin geniş kitleleri hedef alan “aptallaştırma” stratejisinden söz etmeyeceğim, çünkü, “aptallaştı” dediğimiz insanlar aslında zeki ve teknolojideki her yeni gelişmeye derhal uyum sağlama yeteneğine sahipler. 

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN


Yeliz Yeşilmen neden gözyaşlarına boğuldu?
Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Takipçisini böyle ifşa etti
Israrcı hayrandan Cem Yılmaz'ı şaşırtan istek
Merve Boluğur dostlarını sildi!
İlk kez görüntülendiler 
<p>Avcılar´da yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi´ndeki tek ilkokul konumundaki Leyla Bayram İlkokulu

Türkiye´nin En Kalabalık İlkokulunun Öğretmenlerine ´Kişisel Bakım Odası´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Resulayn'da terör örgütü PKK-YPG'ye ait yeni tüneller bulundu

İnsanlara moral veren anlamlı dövmeler