Ardahan'da bazı alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Yarımadası Doğal Sit Alanı ile Çıldır ve Lavaş göllerinin potansiyel doğal sit alanları kapsamına giren alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu karar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

(AA)