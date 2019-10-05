Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten ne kadar kazandı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu akşam izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında son soruya ulaşan Ayda Ayten bu akşam adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi? İşte Türkiye'nin konuştuğu Arda Ayten hakkında merak edilenler..

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.



Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalar yaptı.

Başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı. Çok fazla masrafı olmadığını ve en çok kitaplara masraf yaptığını anlatan Arda Ayten, doktor olan teyzesinin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Arda Ayten, bu yıl toplamda 100'den fazla kitap okuduğunu da belirtti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ARDA AYTEN NE KADAR KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten bu akşam 1 Milyon değerindeki final sorusu ile adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?