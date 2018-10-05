HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Arap gazeteci bilmecesi: Bir var bir yok 

Arap gazeteci bilmecesi: Bir var bir yok 

Arap+gazeteci+bilmecesi: Bir+var+bir+yok 

İstanbul’da önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post muhabiri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan henüz haber alınamadı.

x

Levent’teki Başkonsolosluk önünde, ulusal ve uluslararası medya ya bağlı çok sayıda basın mensubunun bekleyişi dün de devam etti. Başkonsolosluktan ise çelişkili açıklamalar geldi. Önce “Gazeteci binayı terk etti” açıklaması yapıldı, ardından tam bilgi sahibi olunmadığı ve Türk yetkililerle gazetecinin akıbeti konusunda koordinasyon halinde olunduğu kaydedildi.  

DAHA ÖNCE DE KAÇIRDILAR 

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı “Suudilerin dünyanın farklı yerlerinde muhalifleri kaçırdığı ortada. Birkaç ay önce İsviçre’den, Londra ve Paris’ten de kaçırmışlardı. Bazıları ölü bulundu. Daha akılcı bir açıklama bekliyoruz” dedi. 

‘Araştırıyoruz, aktaracağız’ 

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Hireyci’ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu. El-Hireyci, dahasonra yaptığı açıklamada “Bilgi sahibi değiliz, araştırıyoruz. Aktaracağız” ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Doların hükümlülüğü sona eriyor

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

En Çok Okunanlar