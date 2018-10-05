Arap+gazeteci+bilmecesi: Bir+var+bir+yok 

Levent’teki Başkonsolosluk önünde, ulusal ve uluslararası medya ya bağlı çok sayıda basın mensubunun bekleyişi dün de devam etti. Başkonsolosluktan ise çelişkili açıklamalar geldi. Önce “Gazeteci binayı terk etti” açıklaması yapıldı, ardından tam bilgi sahibi olunmadığı ve Türk yetkililerle gazetecinin akıbeti konusunda koordinasyon halinde olunduğu kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE KAÇIRDILAR

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı “Suudilerin dünyanın farklı yerlerinde muhalifleri kaçırdığı ortada. Birkaç ay önce İsviçre’den, Londra ve Paris’ten de kaçırmışlardı. Bazıları ölü bulundu. Daha akılcı bir açıklama bekliyoruz” dedi.

‘Araştırıyoruz, aktaracağız’

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Hireyci’ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu. El-Hireyci, dahasonra yaptığı açıklamada “Bilgi sahibi değiliz, araştırıyoruz. Aktaracağız” ifadesini kullandı.