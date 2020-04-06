Aramco petrol satış fiyatını ilk kez açıklamadı

Suudi Arabistan ve diğer başlıca petrol üreticileri ham petrol fiyatlarındaki serbest düşüşü durdurmak için bir yol bulmaya çalışırken, Riyad uluslararası ham petrol satış fiyatlarının açıklanmasını beş gün erteleyerek daha önce görülmemiş bir adım attı. Petrol fiyatları ise üretici ülkelerin fiyatlardaki düşüşü durduracak bir yol aradığına işaret eden bu gelişmeye rağmen henüz bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle geriledi.

Koronavirüs salgını sonucu talepte oluşan tahribatın yanı sıra Suudi Arabistan ve Rusya arasında bir aydır devam eden fiyat savaşı, ham petrolün varil fiyatını 65 dolardan 34 dolara düşürdü. Petrol fiyatları 30 Mart'ta 18 yılın en düşük seviyesini gördü ancak o zamandan beri bir miktar toparlandı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Cuma günü 34.11 dolarda bulunurken bugün ilk işmelerde 32 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü ise Cuma günü 28.34 dolarda kapanmasının ardından dün varil başında 26.15 dolara geriledi.

TOPLANTI ERTELENDİ

Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco her ayın 5'ine kadar resmi satış fiyatlarını yayınlayarak İran, Kuveyt ve Irak için gösterge fiyatı da belirlemiş oluyor. Riyad'ın böylece her gün Asya'ya ihraç edilen 12 milyondan fazla varil petrolün fiyatını belirliyor. Suudi kaynak, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ toplantısının "OPEC + ve diğerleri de dahil olmak üzere tüm üreticilere daha fazla zaman tanınması için" 9 Nisan'a ertelendiğini söyledi.

TALEP ÜÇTE BİR DÜŞECEK

Suudi kaynak fiyatların açıklanmasının ertelenmesi hakkında "Bu daha önce Aramco tarafından alınmamış bir önlem. Mayıs ayındaki resmi satış fiyatları OPEC+ toplantısının nasıl sonuçlandığına bağlı olacak. Resmi satış fiyatlarını geciktirmek için bu olağanüstü adımı atmak da dahil olmak üzere (toplantıyı) başarılı hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC üyeleri, anlaşmazlığı son günlerde çözme çabalarını hızlandırdılar, ancak diğer büyük bir üretici olan ABD'yi de bu çabalara katılmaya davet ettiler.

Dünya genelindeki yakıt talebinin COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık üçte bir oranında düşmesi beklenirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz sıkıntısını hafifletmek için üretimi azaltmayı ele alması bekleniyor.