Aracıyla kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğuş Caddesi'nde şüphe üzerine 35 MA 3717 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayan sürücünün araçla kaçmaya çalışması üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı. Ekipler kaçan aracı takibe alırken, gidebileceği güzergahlarda da kapama noktası oluşturuldu.

Kovalamaca sırasında aracının bir lastiğinin patlamasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ara sokakta yakalandı.

Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kovalamaca sırasında iki polis otosu kaza yaptı. Ekip otosundaki bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Servislerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(AA)