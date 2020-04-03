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  3. Araç muayenesine koronavirüs kolaylığı: Muayene süreleri 3 ay ertelendi

Araç muayenesine koronavirüs kolaylığı: Muayene süreleri 3 ay ertelendi

Araç muayenesine koronavirüs kolaylığı: Muayene süreleri 3 ay ertelendi

Önümüzdeki 3 ay içerisinde muayene süresi gelen ancak yaptıramayan motorlu taşıt sahiplerine 45 gün ek süre tanındı. Yönetmelik değişliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motorlu araçların muayenesi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddede Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 salgınına dikkat çekildi.

Yönetmelikte, "Süresi gelen araçların muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler." denildi.

Gerek görülmesi halinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu süreleri yeniden uzatabilecek.


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