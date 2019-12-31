Araç muayene ücretleri 2020 ne kadar? 2020 araç muayene ücreti belli oldu
Araç muayene ücretleri 2020 ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Araç muayene ücretleri 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..
Araç muayene ücretleri 2020 ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Araç sahiplerinin merak ettiği konulardan birisi de araç muayeleri oluyor. 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Araç muayene ücretleri 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..
2020 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?
Araç grubuna göre 2020'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):
Araç Grubu
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler
Eski ücret 377,60
Yeni ücret (KDV dahil) 462,56
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork
Eski ücret 279,66
Yeni ücret (KDV dahil) 342,2
Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet
Eski ücret 142,78
Yeni ücret (KDV dahil) 174,64