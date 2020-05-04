Araç muayene randevuları ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı? İşte Tüvtürk araç muayene randevusu..

Araç muayene randevuları ertelendi mi? sorusu araç sahibi olan vatandaşlar için ilgiye takip edilen konuların başında geliyor. Küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüs sonrası iş yerleri tedbir amacıyla kapatılmıştı. Muayene istasyonları kapalı mı? Merak edilen konu hakkında açıklama Resmi Gazete'de yayımlanarak cevap buldu. Haberimizin içerisinden araç muayene hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE RANDEVULARI ERTELENDİ Mİ?

"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler.

Bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır."