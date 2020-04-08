Araç muayene randevu nasıl alınır? Araç muayene ertelendi mi?

Araç muayene randevuları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konu hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgının sonrası araç muayene tarihleri de uzatıldı . Araç muayene randevu nasıl alınır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılan sürelerde ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE RANDEVU NASIL ALINIR?

Muayene randevusu almak isteyen araç sahiplerinin TÜVTÜRK internet sitesinde yer alan ücretsiz randevu bölümünü doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde, randevu almak isteyen araç sahiplerinden Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir bilgisi istenecektir. Bu bilgileri doğru veren araç sahipleri, istedikleri gün ve saate randevu isteyebilecek. Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilecek.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

ARAÇ MUAYENE ERTELENDİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

Bakanlığın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.