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Arabuluculuk sınavı başvuruları bugün bitiyor! Arabuluculuk sınavı ne zaman?

Arabuluculuk sınavı başvuruları bugün bitiyor! Arabuluculuk sınavı ne zaman"

Arabuluculuk sınavı başvuruları bugün bitiyor.Arabuluculuk başvuruları 19 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Arabuluculuk başvuruları elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınıyor. Başvurulardan sonra gözler sınav tarihine dikildi. Arabuluculuk sınavı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Arabuluculuk sınavı başvuruları bugün bitiyor. 5 bin arabulucunun alınacağı sınavın başvuru şartları ve son başvuru tarihi Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Arabuluculuk sınavına başvuracak adaylarda; Türk vatandaşı olmak, tam ehliyetli olmak ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak ve diğer bazı şartlar bulunuyor.  Başvurulardan sonra gözler arabuluculuk sınav tarihine dikildi. Arabuluculuk sınavı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

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ARABULUCULUK SINAV BAŞVURUSU BİTİYOR

Arabuluculuk başvuruları bugün bitiyor. Adayların, bu tarihler içerisinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Arabuluculuk sınavına başvuracakların;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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