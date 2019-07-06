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  3. Arabasını satsa ödeyemez! 'Drift'ciye rekor ceza

Arabasını satsa ödeyemez! 'Drift'ciye rekor ceza

Arabasını satsa ödeyemez! 'Drift'ciye rekor ceza

Denizli'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.

Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı. AA'nın haberine göre; kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

AA

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