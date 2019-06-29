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  3. 'Arabam ne hale geldi' demişti! Çarptığı kadın hayatını kaybetti

'Arabam ne hale geldi' demişti! Çarptığı kadın hayatını kaybetti

'Arabam ne hale geldi' demişti! Çarptığı kadın hayatını kaybetti

Aksaray’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağlamış, "Baba baksana, arabamı ne hale getirdi" diye gözyaşı dökmüştü. O sürücünün çarptığı Ayşe A.'nın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Yan Yol Terminal Kavşağında meydana geldi.

Menşure Nur Yıldırım (23) idaresindeki 51 AAH 718 plakalı otomobil, otogara yolcu bıraktıktan sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmek isteyen Ayşe A.'ya (45) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede 75 gündür yaşam mücadelesi veren Ayşe A.'nın dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Arabam ne hale geldi"
Yayaya çarpan kadın sürücü kazanın etkisiyle sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğulmuş, bir süre sonra olay yerine gelen babasına ağır hasar alan arabasını göstererek, "Arabamı ne hale getirdi baba ya" diye ağlamaya devam etmişti.

(Yeni Şafak)

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