Son dakika: AÖL sınavları ertelendi mi? MEB duyurdu!

AÖL Sınavları ertelendi mi? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21-22 Mart'ta yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları sınavı hakkında adaylar bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye'de ortaya çıkan Koronavirüs sonrası okullar tatil edildi. Ayrıca etkinlik ve gösteriler de iptal edilmişti. Olay sonrası AÖL sınavları yapılacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Açık Öğretim Kurumları sınavı hakkında detaylar haberimizde.

AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.

Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."