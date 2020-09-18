18 Eylül 2020 Cuma 15:44 | Son Güncelleme:
Antalya'yı nem bulutları kapladı! Turistler hemen telefona sarıldı
Antalya'da nem oranı yüzde 70'lere yükseldi. Şehrin üzerinde oluşan nem bulutları şaşırtan bir görüntü oluşturdu. Manzarayı fırsat bilen turistler hemen telefona sarıldı.
Antalya, nem bulutları arasında kayboldu. Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi.
Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü. Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu.
Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Şehir merkezinde ise yüksek nem vatandaşları bunalttı.