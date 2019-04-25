Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,95
  • 6,6403
  • 244.364
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

x

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şehirlerarası otobüs terminali, Antalya Havalimanı, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde 16- 24 Nisan'da uyuşturucu madde kullanıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda; 2 kilo 969 gram esrar, 5 kilo 404 gram skunk, 58 ecstasy, 3,8 gram metamfetamin, 16,2 gram kokain, 4 captagon, 3 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 110 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest kaldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 katlı lüks villaya baskın!

Cenk Tosun sahada sert evde romantik