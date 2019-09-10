Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7744
  • 6,376
  • 276.698
  • 101237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Antalya'da yetiştirme yurdunda kan donduran olay!

Antalya'da yetiştirme yurdunda kan donduran olay!

Antalya'da yetiştirme yurdunda kan donduran olay!

Antalya'da, yetiştirme yurdunda kalan kız çocuğu A.N.E. (15), aynı yurtta kalan erkek çocuğu D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını duvara vurarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan A.N.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.V.P. ise hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, pazar günü, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., bilinmeyen nedenle diğer çocukların yanında, erkek çocuğu D.V.P.'yi dövmeye başladı.

Çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., başını da duvara vurdu. Bu sırada yurt görevlileri, erkek çocuğunu A.N.E.'nin elinden kurtardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Sayan: Seni o koltuğa gömeceğim!
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın ortak projesi belli oldu
Norm Ender'den kaza açıklaması
Tartışmaya Buse Varol da dahil oldu
Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'
<p>Harmancık ilçesinde bulunan tarihi alanda hangi döneme ait olduğu bilinmeyen ve içerisinde tümülü

Tarihe Işık Tutacak Büyük Keşif

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dededen toruna 'ballı' mesai

UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?