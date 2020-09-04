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  3. Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı
04 Eylül 2020 Cuma 14:34 | Son Güncelleme:

Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı

Antalya'da kaydedilen görüntülerde, özel halk otobüsüne maskesiz alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip silecekleri kırdı.

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz otobüse alınmayan bir yolcu pes dedirtti. Maskesiz alınmadığı için özel halk otobüsünün önüne geçen yolcu, duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip silecekleri tuttu.

DHA'da yer alan habere göre, maskesiz olduğu için otobüse alınmayan yolcuyla şoför arasında kısa bir sözlü tartışma yaşandı. Yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün sileceklerinden tutarak bir süre otobüsle ilerledi. Yolcu, aracın hızını arttıması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.

Olay anı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı
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