Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0699
  • 6,7717
  • 247.895
  • 85.110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Antalya'da öldürülen arkeolog Sinan Sertel Karabük'te toprağa verildi

Antalya'da öldürülen arkeolog Sinan Sertel Karabük'te toprağa verildi

Antalya'da öldürülen arkeolog Sinan Sertel Karabük'te toprağa verildi

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen, Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından Antalya'dan Karabük'e getirilen Sinan Sertel için Safranbolu'daki Siteler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada bekleyen Sertel'in yakınları ve çalışma arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazına Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Sertel'in cenazesi, Safranbolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kemer'in Çıralı sahilinde, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada S.P. (32), Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan S.P, tutuklanmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz´ın merakla beklenen yeni bölüm fragman

EDHO 138. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kabe’nin içinde ne var?

Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin