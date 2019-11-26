26 Kasım 2019 Antalya okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil mi?

Antalya'da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya ve ilçelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına , kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Sabah bu havaya uyanan öğrenciler 26 Kasım Antalya okullar tatil mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden tatil olması yönünde bir açıklama gelmedi. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.