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  3. Antalya'da koronavirüs paniği! Tomografiye gönderilen hasta kaçtı

Antalya'da koronavirüs paniği! Tomografiye gönderilen hasta kaçtı

Antalya'da koronavirüs paniği! Tomografiye gönderilen hasta kaçtı

Manavgat ilçesinde ambulansla hastaneye götürülen şüpheli hastaneden kaçtı.

Kızılağaç Mahallesi D-400 karayolunda yerde çıplak şekilde hareketsiz yatan birini görenler jandarma ve 112 ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin koronavirüslü olma ihtimaline karşı önlem alarak ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.

Adının Abdurrahman Tandoğan olduğu öğrenilen şüpheli, acil serviste tomografiye gönderildiği sırada hastaneden kaçtı.

Tandoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)


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