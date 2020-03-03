Antalya'da FETÖ-PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan biri firari, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliden 2'si soruşturmaların yürütüldüğü diğer kentlere gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA