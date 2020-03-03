Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1082
  • 6,8447
  • 317.049
  • 111207
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Antalya'da FETÖ-PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Antalya'da FETÖ-PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Antalya'da FETÖ-PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan biri firari, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliden 2'si soruşturmaların yürütüldüğü diğer kentlere gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA


Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p>Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik düzenlenen ve 34 askerimi

Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çinlilerin bitmek bilmeyen Türk korkusu! İşte Çin'in gizlediği 3 bin yıllık Türk piramitleri!

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti